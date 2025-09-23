Собянин: с вечера 22 сентября на подлете к Москве уничтожено 46 беспилотников

Фото: ТАСС/Алексей Коновалов

Средства противовоздушной обороны (ПВО) уничтожили на подлете к Москве 46 беспилотников с вечера понедельника, 22 сентября, рассказал Сергей Собянин.

"Отражена атака (еще. – Прим. ред.) двух беспилотных средств (во вторник, 23 сентября. – Прим. ред.)", – написал мэр столицы в мессенджере MAX.

По его словам, сейчас на месте падения обломков работают специалисты экстренных служб.

На фоне атак БПЛА, начавшихся накануне, вводились ограничения на прием и вылет самолетов в Шереметьево. В результате в столичных аэропортах задержано и отменено около 200 рейсов.

В настоящий момент компания "Аэрофлот" перешла на усиленный режим работы. Она продолжает принимать усилия по стабилизации расписания и намерена войти в штатный режим выполнения полетов до конца 23 сентября.

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, комментируя атаки, заявил, что российские военнослужащие принимают эффективные меры по борьбе с беспилотниками.

