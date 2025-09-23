В Кремле прокомментировали атаки украинских беспилотников на Москву

Фото: ТАСС/Алексей Коновалов

Российские военнослужащие принимают эффективные меры по борьбе с атаками беспилотников. Об этом сообщил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, комментируя ситуацию в Москве и области.

Пресс-секретарь президента обратил внимание на продолжение "враждебных действий" со стороны Украины. Однако, несмотря на это, Россия продолжает проводить спецоперацию.

Песков также прокомментировал появление БПЛА на территории Дании и Норвегии и заявления о якобы возможной причастности России к этому. Он считает, что постоянные голословные обвинения со стороны западных стран приводят к тому, что они уже не принимаются во внимание.

"Наверное, сторона, которая занимает серьезную, ответственную позицию, из раза в раз с такими голословными обвинениями не должна выступать", – предположил представитель Кремля.

Силы противовоздушной обороны (ПВО) России начали уничтожать БПЛА, которые атаковали Москву, в понедельник, 22 сентября. С тех пор было нейтрализовано 44 беспилотника.

В подмосковном Реутове в результате ночных атак БПЛА оказались повреждены четыре автомобиля. Вместе с тем никто из местных жителей не пострадал, разрушений на земле не выявили.

