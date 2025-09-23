Более 200 рейсов задержано и отменено в столичных аэропортах

Фото: Агентство "Москва"/Ярослав Чингаев

Свыше 200 рейсов задержано и отменено в аэропортах Москвы на фоне атаки беспилотников, заявили ТАСС представители столичных авиагаваней.

По информации на 10:00 по московскому времени, ранее и в ближайшие несколько часов в Шереметьево на вылет и прилет задержан 71 рейс, 96 – отменено. В Домодедово задержали 4 рейса, 2 – отменили, во Внуково – 40 задержали и 5 – перенаправили на региональные аэропорты, в Жуковском – 1 задержали и 3 – отменили.

Такие же цифры, согласно подсчетам агентства, приводятся и на онлайн-табло столичных аэровокзалов.

При этом компания "Аэрофлот" перешла на усиленный режим работ после ограничений в авиагаванях. Она продолжает принимать усилия по стабилизации расписания и намерена войти в штатным режим выполнения полетов до конца 23 сентября.

Задержки и отмены рейсов связаны с атакой украинских беспилотников на столицу, которая началась вечером 22 сентября. По последним данным, на подлете к Москве удалось уничтожить 36 вражеских дронов.

22 сентября также вводились ограничения на прием и вылет самолетов в Шереметьево. Аналогичные меры безопасности затронули аэропорты Геленджика, Саратова и Самары, Казани и Нижнекамска, Ярославля и Калуги.