23 сентября, 06:33

Транспорт

Аэропорты Саратова и Самары вновь открыты на прием рейсов

Фото: depositphotos/Feverpitch

Временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов отменили в аэропортах Самары и Саратова. Об этом сообщил представитель Росавиации Артем Кореняко.

В период действия ограничений на запасной аэродром ушел один самолет, выполнявший рейс в Самару.

Ограничения на полеты ввели в аэропортах Самары и Саратова в ночь на 23 сентября. Данные меры были необходимы для обеспечения безопасности полетов в этих регионах.

Временные ограничения по-прежнему действуют в воздушных гаванях Калуги и Ярославля – меры безопасности введены в этих аэропортах с 22 сентября.

Росавиация и ученые РАН разработали новую программу защиты самолетов от птиц

