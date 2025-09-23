23 сентября, 06:33Транспорт
Аэропорты Саратова и Самары вновь открыты на прием рейсов
Фото: depositphotos/Feverpitch
Временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов отменили в аэропортах Самары и Саратова. Об этом сообщил представитель Росавиации Артем Кореняко.
В период действия ограничений на запасной аэродром ушел один самолет, выполнявший рейс в Самару.
Ограничения на полеты ввели в аэропортах Самары и Саратова в ночь на 23 сентября. Данные меры были необходимы для обеспечения безопасности полетов в этих регионах.
Временные ограничения по-прежнему действуют в воздушных гаванях Калуги и Ярославля – меры безопасности введены в этих аэропортах с 22 сентября.
