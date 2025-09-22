Ограничения на полеты введены в аэропорту Калуги

Фото: depositphotos/Feverpitch

Аэропорт Калуги ввел временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов. Об этом в своем телеграм-канале сообщил представитель Росавиации Артем Кореняко.

"Ограничения необходимы для обеспечения безопасности полетов", – указал он.

В понедельник, 22 сентября, запрет на взлет и посадку самолетов вводился в аэропорту Волгограда. Позже аналогичные меры действовали в воздушной гавани Ярославля.

Также временные ограничения на прием и отправку самолетов вводились в аэропорту Иваново. Позднее все меры в авиагаванях Волгограда, Иванова и Ярославля были сняты.

