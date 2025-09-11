Росавиация и Минтранс разработали правила взаимодействия при закрытии аэропортов

Фото: depositphotos/joyfull

Росавиация и Минтранс РФ разработали правила взаимодействия при введении временного запрета на использование воздушного пространства. Об этом сообщил глава Росавиации Дмитрий Ядров.

Он рассказал, что в регламенте прописано межведомственное взаимодействие, в том числе по линии федеральных органов исполнительной власти.

По словам Ядрова, во время длительных ограничений пассажирам активно помогает РЖД, назначая дополнительные поезда. Кроме того, большую поддержку оказывает Москва, обеспечивая необходимым питанием и автотранспортом.

"Сами аэропорты тоже делают многое. Министр (транспорта Андрей Никитин. – Прим. ред.) уже не раз говорил: от воды до матрасов, до размещения, организации штабов для разъяснительной работы с пассажирами", – отметил Ядров, которого цитирует ТАСС.

Помимо этого, специалисты Росавиации донастраивают работу с Минобороны России. Это позволит более гибко вводить временные ограничения в аэропортах, подчеркнул Ядров.

Ранее сообщалось, что россиянам будут компенсировать отмененные полеты. Делать это планируется за счет уменьшения отчислений туроператоров в фонд персональной ответственности на 0,25%. Соответствующее решение утвердило правительство.

Минтранс России напоминал авиакомпаниям о правилах при задержке рейсов. В частности, по регламенту перевозчики должны обеспечить пассажиров питанием и местами в гостиницах.