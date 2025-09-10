Международный аэропорт в столице Непала возобновил работу

Фото: depositphotos/Feverpitch

Международный аэропорт имени Трибхувана в Катманду вновь открыт. Об этом сообщило посольство России в своем телеграм-канале.

Непальские авиационные власти объявили о возобновлении работы авиагавани с 15:30 по местному времени (12:45 по Москве. – Прим. ред.) 10 сентября.

Российские дипломаты порекомендовали пассажирам обращаться в службы поддержки авиакомпаний для получения актуальной информации о рейсах. О возможности передвижения по городу для прибытия в аэропорт можно узнать у представителей вооруженных сил Непала.

Ранее СМИ сообщили, что аэровокзал Катманду закрыт на неопределенный срок. По данным журналистов, сотрудники гавани принимали необходимые меры по размещению иностранных граждан и выдаче им питания.

Ограничения на работу аэропорта были введены из-за беспорядков в стране, которые начались 8 сентября. Они охватили несколько населенных пунктов. Причиной стал запрет деятельности крупных мировых соцсетей.

По последним данным, при столкновениях пострадали более 500 человек, еще 22 погибли. Также сообщалось о гибели троих полицейских, сдавшихся участникам протестов.

Премьер Шарма Оли и все 42 члена оппозиционной Национал-демократической партии подали в отставку. Протестующие заявили, что Непал перешел под их руководство, а также призвали сформировать новое правительство.

Непальская армия объявила о введении комендантского часа, во время которого движение разрешено только транспорту экстренных служб. Жителей Непала призвали оставаться дома.