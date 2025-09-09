Khabarhub: трое полицейских погибли в массовых протестах в Непале

Фото: ТАСС/Zuma/Amit Machamasi

Трое полицейских, сдавшихся участникам протестов, погибли в Непале, передает Khabarhub.

Правоохранители находились на дежурстве в Котешворе. Протестующие подожгли здание управления полиции и вытащили на улицу сотрудников. После этого полицейские были убиты.

India Today передает, что участники беспорядков атаковали тюрьму в городе Дхангадхи. В результате сбежали сотни заключенных.

Сами инициаторы происходящего выпустили заявление "Протест Generation Z: разъяснения по поводу мирного движения и вандализма в отношении государственной собственности", которое приводит телеканал Times Now.

"Сегодняшний мирный протест, организованный непальским Generation Z, был проведен с четкой целью: потребовать ответственности, прозрачности и положить конец коррупции", – говорится в материале.

Участники Generation Z подчеркнули, что движение по-прежнему является ненасильственным и основанным на принципах мирной гражданской активности.

К настоящему моменту они покинули протесты и добавили, что не имеют отношения к лицам и группам, которые причастны к вандализму или уничтожению государственной собственности.

"Наше движение не приветствует оппортунистов или членов политических партий, пытающихся использовать или искажать наши идеи. Мы не нуждались в них раньше и не нуждаемся в них сейчас", – подчеркнули Generation Z.

В заявлении также отмечается, что движение принадлежит молодым людям Непала, то есть "независимой, решительной и приверженной мирным переменам" составляющей общества.

Участники обратили внимание на риски от внешних агитаторов и призвали непальскую армию оценить обстановку, а также вводить комендантский час при необходимости в некоторых районах, что поможет обезопасить местных жителей, поддержать правопорядок и предотвратить ущерб общественной собственности.

Как следует из заявления, цель движения остается прежней. Generation Z требует создать правительство, состоящее из компетентных и некоррумпированных лидеров.

"Мы продолжим бороться за лучшее будущее посредством единства, честности и мирных действий", – добавили инициаторы протестов.

Беспорядки начались в Непале в понедельник, 8 сентября. Их причиной стал запрет деятельности в стране крупных соцсетей, в том числе Alphabet, X, платформы Meta (деятельность компании признана экстремистской и запрещена в РФ) и других.

Протесты охватили несколько населенных пунктов страны. Согласно последним данным, при столкновениях с полицией пострадали свыше 500 человек, еще 22 погибли.

По информации СМИ, после нападения протестующих скончалась жена экс-премьера Джала Натха Кханала. Участники заперли женщину в доме и подожгли его.

Премьер-министр Шарма Оли и все 42 члена оппозиционной Национал-демократической партии подали в отставку. Протестующие заявили, что страна перешла под их руководство, а также призвали сформировать новое правительство.



Россиян предупредили об опасности в Непале из-за протестов

\

