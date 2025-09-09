India Today: президент Непала Паудел подал в отставку из-за протестов

Фото: AP Photo/Niranjan Shrestha

Президент Непала Рам Чандра Паудел подал в отставку на фоне массовых антиправительственных беспорядков в стране. Об этом сообщает India Today.

Протестующие заявили, что страна перешла под их руководство, а также призвали сформировать новое правительство.

"Государственной собственности не нанесен ущерб. Наша минимальная позиция – сформировать гражданское правительство во главе с человеком, кандидатура которого будет приемлема для всех, и провести новые выборы", – говорится в заявлении движения.

По данным Khabarhub, военнослужащие страны уже эвакуировали президента. Его доставили на вертолете в один из военно-учебных центров. Власти продолжают призывать граждан сохранять спокойствие и не участвовать в беспорядках.

Вместе с тем начальник штаба армии Непала Ашок Радж Сигдел планирует обратиться к гражданам после масштабных протестов, передает индийский телеканал Times Now. Ожидается, что командующий силами выступит с обращением во вторник, 9 сентября.

Массовые протесты проходят в Непале с понедельника, 8 сентября. Причиной стал запрет деятельности в стране крупных соцсетей, в частности платформы Meta (деятельность компании признана экстремистской и запрещена в РФ), Alphabet, X и других.

Беспорядки охватили несколько населенных пунктов страны. На фоне продолжающихся протестов премьер-министр Непала Шарма Оли и все 42 члена оппозиционной Национал-демократической партии объявили об уходе в отставку, был начат процесс выбора нового премьера.

По последним данным, в ходе беспорядков погибли 22 человека. Пострадали более 500 человек, россиян среди них нет.

Кроме того, из-за беспорядков Индия ввела режим повышенной готовности на границе с Непалом. Движение грузового транспорта между государствами заблокировано.

