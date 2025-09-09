РСТ рекомендовал россиянам в Непале избегать мест протестов

Фото: ТАСС/Zuma

Находящимся в Непале российским туристам рекомендуется избегать мест протестных акций, сообщили ТАСС в пресс-службе Российского союза туриндустрии (РСТ).

Туристам также следует оставаться в безопасных местах, не посещать районы массовых собраний, следить за новостями и соблюдать указания местных властей.

При этом жизни россиян в Непале ничего не угрожает, подчеркнули представители посольства РФ в беседе с РИА Новости.

"Они находятся в безопасных местах. По крайней мере, те россияне, об участии которых нам известно. У всех ситуация относительно стабильная", – указали в дипмиссии.

При этом ситуация может усугубиться из-за закрытия международного аэропорта Трибхуван. Некоторые россиян не могут добраться до столицы, поскольку находятся с туристическими целями в труднодоступных регионах Непала. Тем не менее они также находятся в безопасности, указали в посольстве.

Дипломаты подчеркнули, что находятся в тесном контакте с местными властями на фоне продолжающихся антиправительственных беспорядков в стране. В посольстве мониторят ситуацию и связываются с учреждениями здравоохранения и органами правопорядка в Непале.

Кроме того, россиянам оказывается вся необходимая информационная и документальная поддержка.

Беспорядки начались в столице Непала в понедельник, 8 сентября, и распространились на ряд крупных городов страны. Поводом для них послужил запрет на деятельность в стране крупных соцсетей, в частности платформы Meta (деятельность компании признана экстремистской и запрещена в РФ), Alphabet, X и других.

Все 42 члена оппозиционной Национал-демократической партии Непала на федеральном и провинциальном уровнях подали в отставку на фоне начавшихся в стране антиправительственных протестов.

По последним данным, в результате столкновений с полицией погибли 19 протестующих. Кроме того, пострадали более 500 человек.

