Khabarhub: участники беспорядков в Непале подожгли здание Верховного суда

Фото: AP Photo/Niranjan Shrestha

В столице Непала участники беспорядков подожгли здание Верховного суда, сообщает портал Khabarhub.

"Протестующие подожгли здание верховного суда, что привело к обострению напряженности в столице после недавнего вторжения во дворец Сингха Дурбар", – указали в СМИ.

Кроме того, по информации India Today, протестующие избили министра финансов Непала Бишну Прасада Пауделя. В каком он состоянии, не сообщается.

Массовые протесты начались в столице Непала в понедельник, 8 сентября, из-за запрета на деятельность в стране крупных соцсетей, в частности платформы Meta (деятельность компании признана экстремистской и запрещена в РФ), Alphabet, X и других.

По последним данным, в результате столкновений с полицией погибли 19 протестующих. Помимо этого, более 500 человек пострадали. В связи со сложившейся ситуацией премьер-министр Непала Шарма Оли объявил об уходе в отставку.

Также свои посты покинули все 42 члена оппозиционной Национал-демократической партии. Как сообщали СМИ, члены правительства эвакуировались на военных вертолетах в Международный аэропорт Катманду.

