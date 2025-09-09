The Himalayan Times: более 500 человек пострадали в Непале на фоне массовых протестов

Фото: ТАСС/EPA/NARENDRA SHRESTHA

Более 500 человек пострадали в Непале в ходе массовых антиправительственных протестов, вызванных блокировкой соцсетей. Об этом сообщает газета The Himalayan Times.

В связи со сложившейся ситуацией премьер-министр Непала Шарма Оли объявил об уходе в отставку.

"В целях содействия дальнейшим усилиям по конституционному политическому урегулированию и разрешению проблем я принял решение уйти в отставку с поста премьер-министра. Решение вступает в силу немедленно в соответствии со статьей 77(1)a Конституции", – написал он в своем письме президенту Раму Чандре Пауделу.

Беспорядки охватили несколько населенных пунктов страны. В городе Покхара, который расположен в 198 километрах к западу от столицы государства Катманду, был объявлен комендантский час. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на находящуюся там россиянку.

"Местные жители вышли на протесты, локальные бизнесы закрыты в знак солидарности", – рассказала женщина.

Массовые протесты начались в столице Непала в понедельник, 8 сентября, из-за запрета на деятельность в стране крупных соцсетей, в частности платформы Meta (деятельность компании признана экстремистской и запрещена в РФ), Alphabet, X и других.

По последним данным, в результате столкновений с полицией погибли 19 протестующих.

Все 42 члена оппозиционной Национал-демократической партии Непала подали в отставку. По данным СМИ, члены правительства эвакуировались на военных вертолетах в Международный аэропорт Катманду.

