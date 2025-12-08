Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

08 декабря, 16:49

Шоу-бизнес

Виктория Боня рассказала, что ее иск научит невесту Григория Лепса отвечать за свои слова

Фото: legion-media.com/Persona Stars/053

Блогер Виктория Боня заявила изданию Super.ru, что ее иск к невесте певца Григория Лепса – Авроре Кибе научит девушку отвечать за свои слова.

Боня обратилась в суд с иском о защите чести, достоинства и деловой репутации. Изначально он был подан с нарушениями, но спустя время его приняли к производству. Заседание по рассмотрению иска назначили на 8 декабря.

Блогер отметила, что за свои слова она берет ответственность.

"Фразу "этот персонаж" я лишь цитировала из другого издания, с прямой отсылкой. Этот персонаж (Киба. – Прим. ред.) будет учиться на своих ошибках", – отметила Боня.

Блогер также подчеркнула, что не намерена ограничиваться одними извинениями. Она хочет добиться ответственности за клевету.

Конфликт между блогерами начался после того, как Боня сказала, что отец Кибы якобы оставил после смерти долги в 25 миллионов рублей, а ее мать искала богатого жениха для своей дочери. В свою очередь, Киба ответила, что эта информация не соответствует действительности. Она также указала на непрофессионализм со стороны Бони и отсутствие у нее образования журналиста.

Читайте также


судышоу-бизнес

Главное

Как аномально теплый декабрь повлияет на фауну Московского региона?

Некоторые животные уже впали в спячку – например ежи и барсуки

Есть перелетные птицы, которые улетели, и те, которые остались в силу разных причин

Читать
закрыть

Почему люди стали чаще страдать от панических атак?

Одной из причин эксперты считают доступ к большому объему разноплановой информации

Панических атак стало больше, потому что многие научились правильно диагностировать это состояние

Читать
закрыть

Возможно ли ввести обязательную 13-ю зарплату для бюджетников в РФ?

В Госдуме предложили ввести выплату в размере не менее среднемесячного оклада педагогов и медиков

Однако эксперты уверены: предложенная инициатива, возможно, и не понадобится

Читать
закрыть

Сократят ли рабочую неделю для сотрудников с детьми до 39 часов?

Мера позволит родителям уделять больше внимания воспитанию и детей

Однако эксперты уверены: предложение не учитывает некоторые нюансы рынка труда

Читать
закрыть

Как добиться наказания для шумных соседей?

Существуют нормативы по шуму, закон о тишине и статья о защите прав собственника от нарушений

Нужно зафиксировать время и характер звука, а также записать свидетелей

Читать
закрыть

Что можно вырастить дома к Новому году?

Зимой можно организовать "огород" прямо в квартире

Если хочется посадить то, что даст урожай к Новому году, стоит обратить внимание на лук

Читать
закрыть

Увеличится ли зарплата учителей минимум до двух МРОТ?

Депутаты уверены: мера повысит привлекательность профессии

Основной причиной дефицита кадров в образовании эксперты считают низкие доходы

Читать
закрыть

Что будет с салонами красоты в РФ после налоговых изменений?

Более 50% салонов красоты в России могут прекратить работу из-за налоговой реформы

Наиболее уязвимыми окажутся салоны в городах-миллионниках

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика