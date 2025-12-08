Виктория Боня рассказала, что ее иск научит невесту Григория Лепса отвечать за свои слова

Фото: legion-media.com/Persona Stars/053

Блогер Виктория Боня заявила изданию Super.ru, что ее иск к невесте певца Григория Лепса – Авроре Кибе научит девушку отвечать за свои слова.

Боня обратилась в суд с иском о защите чести, достоинства и деловой репутации. Изначально он был подан с нарушениями, но спустя время его приняли к производству. Заседание по рассмотрению иска назначили на 8 декабря.

Блогер отметила, что за свои слова она берет ответственность.

"Фразу "этот персонаж" я лишь цитировала из другого издания, с прямой отсылкой. Этот персонаж (Киба. – Прим. ред.) будет учиться на своих ошибках", – отметила Боня.

Блогер также подчеркнула, что не намерена ограничиваться одними извинениями. Она хочет добиться ответственности за клевету.

Конфликт между блогерами начался после того, как Боня сказала, что отец Кибы якобы оставил после смерти долги в 25 миллионов рублей, а ее мать искала богатого жениха для своей дочери. В свою очередь, Киба ответила, что эта информация не соответствует действительности. Она также указала на непрофессионализм со стороны Бони и отсутствие у нее образования журналиста.