Виктория Боня рассказала, что знакомит дочь с советскими фильмами

Фото: ТАСС/Сергей Булкин

Блогер Виктория Боня рассказала, что знакомит свою дочь Анжелину с советским кинематографом. Об этом она заявила в Instagram (владелец – компания Meta, признана в России экстремистской и запрещена).

С ее слов, Анжелина уже посмотрела фильмы "Операция "Ы" и "Джентльмены удачи" и даже оценила фразу "Пасть порву, моргалы выколю".

"В следующий раз будем смотреть "Бриллиантовую руку" – очень классный фильм!" – сказала Боня.

Она также отметила, что говорит дочери о том, что советские фильмы надо смотреть обязательно.

Ранее Боня назвала паразитами блогеров, которые снимают видео, анализируя чужие судьбы и семьи. По ее мнению, такие люди живут за счет чужой энергии и пытаются компенсировать свою внутреннюю ничтожность внешней агрессией.

