Виктория Боня рассказала, что знакомит дочь с советскими фильмами
Фото: ТАСС/Сергей Булкин
Блогер Виктория Боня рассказала, что знакомит свою дочь Анжелину с советским кинематографом. Об этом она заявила в Instagram (владелец – компания Meta, признана в России экстремистской и запрещена).
С ее слов, Анжелина уже посмотрела фильмы "Операция "Ы" и "Джентльмены удачи" и даже оценила фразу "Пасть порву, моргалы выколю".
"В следующий раз будем смотреть "Бриллиантовую руку" – очень классный фильм!" – сказала Боня.
Она также отметила, что говорит дочери о том, что советские фильмы надо смотреть обязательно.
Ранее Боня назвала паразитами блогеров, которые снимают видео, анализируя чужие судьбы и семьи. По ее мнению, такие люди живут за счет чужой энергии и пытаются компенсировать свою внутреннюю ничтожность внешней агрессией.