Блогер Виктория Боня прокомментировала подачу иска против невесты Григория Лепса

Фото: ТАСС/Бизнес Online/Сергей Елагин

Блогер Виктория Боня прокомментировала изданию Super свой иск против 19-летней избранницы певца Григория Лепса Авроры Кибы.

Поводом для обращения в суд стали оскорбления и обвинения в занятии проституцией в адрес Бони.

"Я подала в суд, так как считаю, что свобода слова не означает вседозволенность. Особенно это касается тех, кто еще не понял, где проходит грань между мнением и клеветой", – заявила девушка.

Блогер подчеркнула, что не собирается ограничиваться извинениями и намерена добиваться ответственности за клевету.

"Когда юная особа, выбравшая мужчину, который старше ее почти на полвека, пытается публично оскорблять других женщин – это уже не смешно, это печально", – отметила Боня.

Ранее Боня заявила, что отец Кибы якобы оставил после смерти долги в 25 миллионов рублей, а мать невесты искала богатого жениха для дочери. Сама Киба, комментируя эту информацию, назвала ее несоответствующей действительности.

Она также отвергла и другие претензии Бони, в том числе слова о якобы финансировании Лепсом ее обучения в Лондоне. Кроме того, невеста Лепса указала на непрофессионализм телеведущей и отсутствие журналистского образования.