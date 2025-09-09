India Today: число погибших в результате беспорядков в Непале возросло до 22

Фото: AP Photo/Niranjan Shrestha

Число погибших в результате беспорядков в Непале возросло до 22, сообщает India Today.

Согласно данным издания, двое молодых протестующих были застрелены полицией в районе Калимати города Катманду.

Массовые протесты вспыхнули в столице Непала 8 сентября. Они были вызваны запретом на работу крупных социальных сетей, включая те, что принадлежат Meta (деятельность компании признана экстремистской и запрещена в РФ), а также Alphabet, X и другие платформы.

Протесты быстро распространились на другие города. По последним данным, в столкновениях с правоохранителями пострадали более 500 человек.

Демонстрации также повлекли за собой уход в отставку премьер-министра Непала Шарма Оли и всех 42 членов оппозиционной Национал-демократической партии. Президент Рам Чандра Паудал начал процедуру выбора нового главы правительства. Протестующие, в свою очередь, потребовали назначить на этот пост мэра Катманду Балендру Шаха.