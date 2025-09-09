Фото: AP Photo/Niranjan Shrestha

Индия ввела режим повышенной готовности на границе с Непалом из-за массовых протестов в стране. Об этом сообщает ANI со ссылкой на представителя местной полиции Правина Паркаша.

Он также отметил, что Нью-Дели наблюдает за текущей обстановкой. При этом движение грузового транспорта на границе в настоящий момент заблокировано.

Массовые протесты начались в столице Непала в понедельник, 8 сентября. Причиной стал запрет деятельности в стране крупных соцсетей, в частности платформы Meta (деятельность компании признана экстремистской и запрещена в РФ), Alphabet, X и других.

В результате беспорядки охватили несколько населенных пунктов страны. Согласно последним данным, при столкновениях с полицией пострадали более 500 человек, еще 19 погибли.

Также премьер-министр Непала Шарма Оли и все 42 члена оппозиционной Национал-демократической партии объявили об уходе в отставку. Глава государства Рам Чандра Паудел начал процесс выбора нового премьера. Протестующие призвали назначить на эту должность мэра Катманду Балендру Шаха.