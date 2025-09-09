Reuters: президент Непала Паудел начал выбирать нового премьер-министра государства

Фото: ТАСС/Александр Казаков

Президент Непала Рам Чандра Паудел начал процесс выбора нового премьер-министра после отставки Шарма Оли. Об этом сообщает газета "Известия" со ссылкой на Reuters.

В распоряжении журналистов оказалась информация, полученная от помощника главы государство.

Издание The Himalayan Times уточнило, что Паудел принял отставку Оли.

При этом, по данным телеканала India Today, протестующие призвали назначить исполняющим обязанности премьера Непала мэра Катманду Балендру Шаха.

Массовые антиправительственные протесты начались в стране из-за запрета на деятельность в государстве крупных соцсетей, в частности платформы Meta (деятельность компании признана экстремистской и запрещена в РФ), Alphabet, X и других.

К настоящему моменту беспорядки охватили несколько городов страны. В городе Покхара в 198 километрах к западу от Катманду был объявлен комендантский час.

По последним данным, в результате столкновений с полицией 19 протестующих погибли, еще более 500 пострадали.

Все 42 члена оппозиционной Национал-демократической партии Непала подали в отставку. Журналисты также сообщали, что члены правительства эвакуировались на военных вертолетах в Международный аэропорт Катманду.