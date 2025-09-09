Khabarhub: протестующие в Непале проникли в резиденцию президента

Фото: AP Photo/Niranjan Shrestha

Участники массовых антиправительственных протестов в Непале проникли в резиденцию президента Рама Чандра Паудела, сообщает Khabarhub.

Кроме того, передает телеканал India Today, протестующие напали на экс-премьера Шера Бахадура Деубу и его супругу Арзу Рану Деубу, которая занимает пост главы местного МИД.

Более того, они устроили поджог в частной школе, принадлежавшей министру иностранных дел, утверждает Associated Press.

Беспорядки в Непале начались 8 сентября из-за запрета деятельности в государстве крупных соцсетей, в частности Alphabet, X, платформы Meta (деятельность компании признана экстремистской и запрещена в РФ) и других.

Массовые протесты охватили несколько населенных пунктов страны. По последним данным, от столкновений с правоохранителями пострадали свыше 500 человек, еще 22 погибли.

Премьер-министр Непала Шарма Оли и все 42 члена оппозиционной Национал-демократической партии подали в отставку. Паудел тем временем начал процесс выбора нового премьера, а протестующие призвали назначить на эту должность мэра Катманду Балендру Шаха.

Из-за беспорядков Индия ввела режим повышенной готовности на границе с Непалом. Движение грузового транспорта между государствами в настоящий момент заблокировано.