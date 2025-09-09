Россияне не пострадали в ходе беспорядков в Непале

Фото: AP Photo/Niranjan Shrestha

Среди пострадавших в беспорядках в Непале россиян нет, заявил третий секретарь посольства РФ в стране Александр Ивашев в эфире телеканала "Россия 24".

Он отметил, что российским туристам ничего не угрожает, ситуация для тех, кто обратился в дипмиссию, остается стабильной. Граждане, которые находятся в горных районах Непала, не могут выехать в Катманду, поскольку парализовано движение транспорта. По рекомендации посольства они остаются в этих районах до нормализации обстановки.

"Мы регулярно общаемся с полицией, с госпиталями, больницами, горячей линией совета Непала по туризму. Все нас информируют об отсутствии пострадавших граждан России", – подчеркнул Ивашев.

Массовые протесты начались в Непале в понедельник, 8 сентября. Причиной стал запрет деятельности в стране крупных соцсетей, в частности платформы Meta (деятельность компании признана экстремистской и запрещена в РФ), Alphabet, X и других.

Беспорядки охватили несколько населенных пунктов страны. Премьер-министр Непала Шарма Оли и все 42 члена оппозиционной Национал-демократической партии объявили об уходе в отставку. Глава государства Рам Чандра Паудел начал процесс выбора нового премьера. Протестующие призвали назначить на эту должность мэра Катманду Балендру Шаха.

По последним данным, в ходе беспорядков погибли 22 человека. Согласно информации СМИ, двое молодых протестующих были застрелены полицией в районе Калимати Катманду. Пострадали более 500 человек.