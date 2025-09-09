Форма поиска по сайту

09 сентября, 15:51

Происшествия
India Today: офис президента Непала опроверг информацию об отставке

Офис президента Непала опроверг информацию об отставке

Фото: ТАСС/Zuma

Президент Непала Рам Чандра Паудел не уходил в отставку. Об этом сообщает India Today со ссылкой на заявление офиса главы государства.

Ранее утверждалось, что Паудел подал в отставку на фоне массовых антиправительственных беспорядков в стране. Протестующие заявляли, что Непал перешел под их руководство, а также призвали сформировать новое правительство.

Протесты проходят с понедельника, 8 сентября. Причиной стал запрет деятельности в стране крупных соцсетей, в частности платформы Meta (деятельность компании признана экстремистской и запрещена в РФ), Alphabet, X и других.

Беспорядки охватили несколько населенных пунктов. Премьер-министр Непала Шарма Оли и все 42 члена оппозиционной Национал-демократической партии объявили об уходе в отставку, был начат процесс выбора нового премьера.

По последним данным, от столкновений с правоохранителями пострадали свыше 500 человек, еще 22 погибли. По информации СМИ, после нападения протестующих скончалась жена экс-премьера Джала Натха Кханала. Участники заперли женщину в доме и подожгли его.

происшествияполитиказа рубежом

