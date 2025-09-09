Khabarhub: жена экс-премьера Непала умерла после нападения протестующих на их дом

Фото: AP Photo/Niranjan Shrestha

Жена экс-премьера Непала Джала Натха Кханала скончалась после нападения протестующих на их дом. Об этом сообщает Khabarhub.

По информации портала, участники протестов заперли женщину в доме и подожгли его.

Помимо этого, на фоне беспорядков из тюрьмы в непальском городе Лалитпур сбежали все заключенные. Речь идет о как минимум 1,5 тысячи преступников.

Журналисты со ссылкой на источники отмечают, что полицейские позволили заключенным уйти, покинув свои посты безопасности. Это, в свою очередь, вызвало опасения по поводу увеличившихся рисков безопасности в этом районе.

Беспорядки в Непале начались 8 сентября из-за запрета деятельности в государстве крупных соцсетей, в частности Alphabet, X, платформы Meta (деятельность компании признана экстремистской и запрещена в РФ) и других.

Массовые протесты охватили несколько населенных пунктов страны. По последним данным, от столкновений с правоохранителями пострадали свыше 500 человек, еще 22 погибли.

Президент Непала Рам Чандра Паудел, премьер-министр Шарма Оли и все 42 члена оппозиционной Национал-демократической партии подали в отставку. Протестующие заявили, что страна перешла под их руководство, а также призвали сформировать новое правительство.

Из-за беспорядков Индия ввела режим повышенной готовности на границе с Непалом. Движение грузового транспорта между государствами в настоящий момент заблокировано.

