Очевидец погромов в Непале: мы не знаем, как вернемся в гостиницу

Массовые беспорядки вспыхнули в Непале из-за закона о запрете всех социальных сетей. По последним данным, более 20 человек погибли, еще свыше 500 получили ранения. При этом в стране находится до 400 туристов из РФ, сообщили в Ассоциации туроператоров России. Последние подробности о погромах – в материале Москвы 24.

Жгут все

Фото: EPA/NARENDRA SHRESTHA

Массовые беспорядки в Непале вспыхнули на фоне запрета всех соцсетей в стране, который был введен местным правительством 4 сентября. Ранее Верховный суд обязал платформы зарегистрироваться в министерстве связи и информационных технологий для мониторинга нежелательного контента, однако ни одна из площадок этого не сделала.

После 8 сентября у здания парламента прошла акция протеста, которая получила название "Революция поколения Z". В последствии она вылилась в погромы и нападения на представителей силовых структур. На фоне протестов правительство отменило свой запрет 9 сентября, однако хаос в стране только усилился.

В результате толпа подожгла резиденции президента Непала Рамы Чандра Пауделя и премьер-министра Шармы Оли, офис правящей партии, Верховный суд в столице страны Катманду, офис генпрокурора вместе с хранившимися там документами и другие административные здания. Кроме того, в огне оказались международный аэропорт Гаутамы Будды и здание авиакомпании, которая помогала эвакуировать представителей власти, сообщили местные СМИ. При этом демонстранты мешали пожарным выполнять свои обязанности, утверждают в ответственном за ликвидацию огня ведомстве. Плюс ко всему очевидцы слышали стрельбу у здания главного управления полиции Непала.

Штурмовала толпа и тюрьмы, из-за чего на свободе оказались более 1,5 тысячи заключенных в городе Лалитпуре, утверждает портал Khabarhub. При этом СМИ со ссылкой на полицию сообщили, что еще свыше 570 арестантов сбежали из тюрьмы Джалешвар в районе Махоттари: они объединились с протестующими, чтобы сломать стену.

Кроме того, журналисты рассказали об избиении главы МИД Непала, лидера правящей партии и других чиновников. Также в Сети появилось видео, как протестующие раздели практически догола и погнали по реке министра финансов Прасада Пауделя (при этом чиновнику надели на голову ведро). Из одного из подожженных зданий госпитализировали супругу экс-премьера страны Джала Натха Кханала, однако в последствии она скончалась. Всего, по последним данным, в беспорядках погибли 22 человека и пострадали более 500. Россиян среди них нет, рассказал третий секретарь посольства РФ в стране Александр Ивашев.



Александр Ивашев третий секретарь посольства РФ в Непале Мы регулярно общаемся с полицией, с госпиталями, больницами, горячей линией совета Непала по туризму. Все нас информируют об отсутствии пострадавших граждан России.

На фоне протестов премьер-министр Шарма Оли подал в отставку: по данным СМИ, в таком решении его убедили военные и представители силовых структур. Ряд источников утверждали, что он собирается вылететь в Дубай, однако чиновник остался в Катманду, рассказал изданию The Wall Street Journal его помощник.

"Учитывая чрезвычайную ситуацию, сложившуюся в стране, и в целях содействия дальнейшим усилиям по конституционному политическому урегулированию и разрешению проблем, я принял решение уйти в отставку с поста премьер-министра. Решение вступает в силу немедленно в соответствии с Конституцией", – заявил Шарма Оли.

Президент Непала Рама Чандру Паудел, в свою очередь, был эвакуирован, рассказали местные СМИ. Ряд источников сообщал о его отставке, однако в офисе политика эту информацию опровергли. Демонстранты же заявили, что страна полностью перешла под их контроль, привел их заявление телеканал India Today. Теперь они требуют сформировать гражданское правительство и назначить новые выборы. В то же время индийский телеканал Times Now опубликовал заявление движения протестующих о непричастности к погромам. Авторы документа призвали вооруженные силы обеспечить безопасность и действие комендантского часа.

При этом сообщается, что армия Непала развернула войска в координации с другими силовыми структурами.

На фоне массовых отставок чиновников местная журналистка Рамьята Лимбу в разговоре с телеканалом Al Jazeera отметила, что ситуация в Непале напоминает анархию.

"Я не считаю, что кто-либо, по крайней мере из тех, с кем я разговаривала, думал, что эскалация дойдет до такой точки. <...>. Ситуация несколько беспокоит, и пока, по всей видимости, никто не находится во главе", – указала она.

"Мы все замерли и ждем"

Фото: ASSOCIATED PRESS/Niranjan Shrestha

В Непале могут находиться не более 350–400 российских туристов, сообщили в Ассоциации туроператоров России (АТОР). По данным организации, путешественники из РФ пока не аннулируют ранее забронированные путевки в страну.

В Российском союзе туриндустрии (РСТ), в свою очередь, рекомендовали уже прибывшим в Непал оставаться в безопасных местах, избегать районов проведения протестных акций и массовых собраний, а также следить за новостями и соблюдать указания местных властей.

Эвакуация дипломатов пока не планируется, добавили в российском посольстве. Отдельные рекомендации дипмиссия выпустила для россиян, которые находятся в горах Непала: им посоветовали не возвращаться в Катманду. Кроме того, все аэропорты страны закрыли до 11 сентября с возможностью продления режима, подчеркнули в посольстве.

Вице-президент Федерации альпинизма России Александр Пятницин рассказал ТАСС, что на местных вершинах находятся много граждан РФ, однако точное количество он не назвал. Также вылетать в Непал собиралась группа альпинистов из Ростова-на-Дону, но их путешествие временно отложено, уточнил он.

Под угрозой оказались и российские ученики местных монастырских школ и университетов.

"Связь со студентами есть, они в безопасности, им рекомендовано не покидать свои места пребывания. В целом настроение такое, что за пару дней все должно успокоиться", – сказал РИА Новости советник Фонда содействия буддийскому образованию и исследованиям Олег Вавилов.

При этом туристка Виктория, которая находится в Непале, рассказала агентству, что в Катманду местные жители не трогают россиян.





Виктория очевидец протестов в Непале Намеренно соваться в пекло, конечно, не надо, сегодня и завтра рекомендуется сидеть дома, но в целом я бы оценила риски как низкие.

Гид Евгения Маркова, которая тоже находится в Катманду, рассказала изданию "Абзац", что в городе есть проблемы с продовольствием.

"Связь работает стабильно, так как уже сняли запрет на соцсети. С продуктами есть, конечно, вопросы, но тем не менее какие-то точки первой необходимости в шаговой доступности все равно открыты и есть возможность закупиться. Не понимаем, то ли сейчас все плавно пойдет на спад, потому что они (протестующие. – Прим. ред.) все-таки добились того, чего хотели, то ли что-то дальше будет еще. Но теперь мы все замерли и ждем", – отметила Маркова.

В популярном среди туристов непальском городе Покхара россияне тоже не чувствуют к себе враждебного отношения, сообщила журналистам туристка Юлия.

"Здесь идут волнения, но не опасно. Мы проезжали <...> пять таких митингов, спокойно пропускают, и даже не было намека на агрессию в нашу сторону", – поделилась она.

Однако альпинист Виталий Лазо, в свою очередь, рассказал, что происходящее в Покхаре "не передать словами". Его рассказ опубликовал телеканал НТВ.





Виталий Лазо очевидец протестов в Непале Полное месиво. Наш дрон облетел центр города: горят административные здания, автомобили. Наш отель находится в туристическом районе, который тоже под огнем, пламя, дым. Как мы вернемся в гостиницу, пока не знаем.

Говоря о возможных причинах беспорядков, политолог Андрей Кортунов предположил в разговоре с News.ru, что, кроме запрета соцсетей, спровоцировать погромы могли коррупция, некомпетентность правительства, отсутствие социальных лифтов и безработица среди молодежи. По его мнению, подорвать ситуацию у протестующих не вышло бы, если бы внутри страны все развивалось благополучно.