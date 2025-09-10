Комендантский час ввели в Непале до 11 сентября после беспорядков

Фото: AP Photo/Prakash Timalsina

Непальская армия объявила о введении комендантского часа в стране и ограничений передвижения. Об этом сообщается в заявлении армейского департамента по связям с общественностью и информации, опубликованном порталом Кhabarhub.

Меры будут действовать до 17:00 (14:15 по московскому времени) среды, 10 сентября, с продлением до 06:00 (03:15 по московскому времени) четверга, 11 сентября. В данный период движение разрешено только транспорту экстренных служб – бригадам скорой помощи, пожарным машинам, а также автомобилям сил безопасности.

Отмечается, что решение о комендантском часе было принято из-за сохраняющейся угрозы общественной безопасности. По данным СМИ, в Катманду и других больших городах страны армия уже взяла под свой контроль ситуацию. Пешеходов могут останавливать для проверки документов, у них также выясняют цель выхода на улицу.

Жителей Непала призвали оставаться дома, за исключением экстренных случаев.

Беспорядки в стране, которые охватили несколько населенных пунктов, начались 8 сентября. Причиной стал запрет деятельности крупных мировых соцсетей.

Согласно последним данным, в ходе столкновений пострадали более 500 человек, еще 22 погибли. Кроме того, сообщалось о гибели троих полицейских, сдавшихся участникам протестов.

Премьер Шарма Оли и все 42 члена оппозиционной Национал-демократической партии подали в отставку. Протестующие заявили, что Непал перешел под их руководство, а также призвали сформировать новое правительство.