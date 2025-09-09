МИД призвал россиян временно воздержаться от посещения Непала

Фото: ТАСС/EPA/NARENDRA SHRESTHA

Россиянам стоит временно воздержаться от посещения Непала до стабилизации там обстановки. Об этом говорится на сайте МИД России.

В ведомстве подчеркнули, что российская сторона выступает за мирное разрешение ситуации в рамках национального правового поля.

"В Москве внимательно следят за развитием обстановки в Непале, где начиная с 8 сентября имеют место массовые уличные протесты, переросшие в беспорядки, в результате которых есть погибшие и раненые", – говорится в сообщении.

Как известно на данный момент, российских граждан среди пострадавших нет, а обстановка вокруг посольства в Катманду остается спокойной.

Тем не менее находящимся в стране россиянам следует проявлять осторожность, избегать мест массового скопления людей и соблюдать указания непальских властей.

Беспорядки в Непале охватили несколько населенных пунктов страны. Причиной стал запрет деятельности крупных мировых соцсетей.

По последним данным, в ходе столкновений пострадали более 500 человек, еще 22 погибли. Премьер Шарма Оли и все 42 члена оппозиционной Национал-демократической партии подали в отставку.

Все аэропорты Непала будут закрыты до 00:00 11 сентября. Представители посольства России подчеркнули, что находятся в тесном контакте с местными властями. Дипломаты мониторят ситуацию и связываются с учреждениями здравоохранения и органами правопорядка.

