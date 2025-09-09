09 сентября, 18:37Происшествия
Аэропорты Непала будут закрыты до 11 сентября из-за протестов
Фото: AP Photo/Niranjan Shrestha
Все аэропорты Непала будут закрыты до 00:00 11 сентября из-за массовых беспорядков в стране, сообщило российское посольство в Катманду со ссылкой на информацию Совета по туризму и местных авиакомпаний.
"Не исключено дальнейшее продление закрытия", – уточнили в дипмиссии.
Беспорядки в Непале начались 8 сентября после запрета деятельности в стране крупных соцсетей. По последним данным, при столкновениях с правоохранителями пострадали более 500 человек, еще 22 погибли. СМИ писали о гибели троих полицейских, которые сдались участникам протестов.
Премьер Шарма Оли и все 42 члена оппозиционной Национал-демократической партии подали в отставку. Протестующие заявили, что Непал перешел под их руководство, а также призвали сформировать новое правительство.
