Аэропорты Непала будут закрыты до 11 сентября из-за протестов

Фото: AP Photo/Niranjan Shrestha

Все аэропорты Непала будут закрыты до 00:00 11 сентября из-за массовых беспорядков в стране, сообщило российское посольство в Катманду со ссылкой на информацию Совета по туризму и местных авиакомпаний.

"Не исключено дальнейшее продление закрытия", – уточнили в дипмиссии.

Беспорядки в Непале начались 8 сентября после запрета деятельности в стране крупных соцсетей. По последним данным, при столкновениях с правоохранителями пострадали более 500 человек, еще 22 погибли. СМИ писали о гибели троих полицейских, которые сдались участникам протестов.

Премьер Шарма Оли и все 42 члена оппозиционной Национал-демократической партии подали в отставку. Протестующие заявили, что Непал перешел под их руководство, а также призвали сформировать новое правительство.