India Today: аэропорт в непальском Катманду закрыли на неопределенный срок

Фото: ТАСС/Zuma

Международный аэропорт в столице Непала Катманду закрыт на неопределенный срок, передает India Today.

По данным портала, сотрудники гавани принимают необходимые меры по размещению иностранных граждан и выдаче им питания.

Российская путешественница, оказавшаяся в Покхаре, рассказала РИА Новости, что в городе отсутствует электричество. В настоящий момент она находится в отеле, который ранее ей предоставил гид.

По словам женщины, в населенном пункте закрыты магазины, обменные пункты и другие заведения, из-за чего граждане не могут купить еду.

"Хозяин отеля нашел мне денег, и я до этого занимала у него", – отметила россиянка.

Как уточнили в Российском союзе туриндустрии (РСТ), несмотря на протестные акции в Непале, граждане не стали отменять путешествия в эту страну, сообщает телеканал "360".

Организация напомнила, что в настоящий момент в Непале не так много туристов, поскольку сентябрь не является пиком сезона этого направления.

При этом чаще всего данную страну посещают альпинисты или самостоятельные путешественники, направляющиеся по маршрутам к базовым лагерям гор Эверест, Лхоцзе и других вершин.

Повышение спроса союз ожидает на стыке октября и ноября. Запланированные на этот период поездки, добавили представители РСТ, пока не отменены. Наибольшую популярность у туристов Непал набирает с ноября по май. Тогда страну посещают до 2 тысяч путешественников.

"Партнеры из Непала пишут, что наши туристы находятся в безопасности, позавчера завершили свой маршрут, остальным рекомендовано оставаться дома до получения новостей", – рассказал руководитель PR-отдела ITM group Андрей Подколзин.

Он также заявил, что на момент начала турсезона обстановка в Непале стабилизируется.

Беспорядки в стране начались 8 сентября. Они охватили несколько населенных пунктов. Причиной стал запрет деятельности крупных мировых соцсетей.

По последним данным, при столкновениях пострадали более 500 человек, еще 22 погибли. Также сообщалось о гибели троих полицейских, сдавшихся участникам протестов.

Премьер Шарма Оли и все 42 члена оппозиционной Национал-демократической партии подали в отставку. Протестующие заявили, что Непал перешел под их руководство, а также призвали сформировать новое правительство.

Непальская армия объявила о введении комендантского часа, во время которого движение разрешено только транспорту экстренных служб. Жителей Непала призвали оставаться дома.

