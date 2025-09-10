India Today: аэропорт в непальском Катманду закрыли на неопределенный срок

10 сентября, 11:35Происшествия
Фото: ТАСС/Zuma
Международный аэропорт в столице Непала Катманду закрыт на неопределенный срок, передает India Today.
По данным портала, сотрудники гавани принимают необходимые меры по размещению иностранных граждан и выдаче им питания.
Российская путешественница, оказавшаяся в Покхаре, рассказала РИА Новости, что в городе отсутствует электричество. В настоящий момент она находится в отеле, который ранее ей предоставил гид.
По словам женщины, в населенном пункте закрыты магазины, обменные пункты и другие заведения, из-за чего граждане не могут купить еду.
"Хозяин отеля нашел мне денег, и я до этого занимала у него", – отметила россиянка.
Как уточнили в Российском союзе туриндустрии (РСТ), несмотря на протестные акции в Непале, граждане не стали отменять путешествия в эту страну, сообщает телеканал "360".
Организация напомнила, что в настоящий момент в Непале не так много туристов, поскольку сентябрь не является пиком сезона этого направления.
При этом чаще всего данную страну посещают альпинисты или самостоятельные путешественники, направляющиеся по маршрутам к базовым лагерям гор Эверест, Лхоцзе и других вершин.
Повышение спроса союз ожидает на стыке октября и ноября. Запланированные на этот период поездки, добавили представители РСТ, пока не отменены. Наибольшую популярность у туристов Непал набирает с ноября по май. Тогда страну посещают до 2 тысяч путешественников.
"Партнеры из Непала пишут, что наши туристы находятся в безопасности, позавчера завершили свой маршрут, остальным рекомендовано оставаться дома до получения новостей", – рассказал руководитель PR-отдела ITM group Андрей Подколзин.
Он также заявил, что на момент начала турсезона обстановка в Непале стабилизируется.
Беспорядки в стране начались 8 сентября. Они охватили несколько населенных пунктов. Причиной стал запрет деятельности крупных мировых соцсетей.
По последним данным, при столкновениях пострадали более 500 человек, еще 22 погибли. Также сообщалось о гибели троих полицейских, сдавшихся участникам протестов.
Премьер Шарма Оли и все 42 члена оппозиционной Национал-демократической партии подали в отставку. Протестующие заявили, что Непал перешел под их руководство, а также призвали сформировать новое правительство.
Непальская армия объявила о введении комендантского часа, во время которого движение разрешено только транспорту экстренных служб. Жителей Непала призвали оставаться дома.
