Khabarhub: армия Непала развернула войска на фоне беспорядков в стране

Фото: ТАСС/Zuma/Skanda Gautam

Армия Непала развернула войска в координации с другими силовыми структурами на фоне продолжающихся беспорядков в стране, сообщает портал Khabarhub в соцсети Х.

Как уточнили журналисты, решение принято из-за того, что масштабные грабежи, поджоги и вандализм выходят из-под контроля.

Тем временем протесты вспыхнули и на границе Непала с Индией. По данным СМИ, пункты пропуска перекрыты, а протестующие подожгли полицейские посты.

Беспорядки в Непале, которые охватили несколько населенных пунктов, начались 8 сентября. Причиной стал запрет деятельности в стране крупных мировых соцсетей.

Согласно последним данным, в ходе столкновений пострадали более 500 человек, еще 22 погибли. Кроме того, сообщалось о гибели троих полицейских, сдавшихся участникам протестов.

Премьер Шарма Оли и все 42 члена оппозиционной Национал-демократической партии подали в отставку. Протестующие заявили, что Непал перешел под их руководство, а также призвали сформировать новое правительство.