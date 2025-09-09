India Today: протесты вспыхнули на границе Непала с Индией

09 сентября, 19:42Происшествия
Фото: AP Photo/Niranjan Shrestha
Протесты вспыхнули на границе Непала с Индией, сейчас пункты пропуска перекрыты. Об этом сообщает India Today.
По данным телеканала, протестующие подожгли полицейские посты.
Как сообщалось ранее, Индия ввела режим повышенной готовности на границе с Непалом. Движение грузового транспорта между государствами было заблокировано.
Беспорядки начались в Непале в понедельник, 8 сентября, и охватили несколько населенных пунктов страны. Причиной стал запрет деятельности в стране крупных мировых соцсетей.
По последней информации, в ходе столкновений пострадали более 500 человек, еще 22 погибли. СМИ также писали о гибели троих полицейских, которые сдались участникам протестов.
Премьер Шарма Оли и все 42 члена оппозиционной Национал-демократической партии подали в отставку. Протестующие заявили, что Непал перешел под их руководство, а также призвали сформировать новое правительство.
