Все столичные аэропорты сняли ограничения на полеты
Фото: Москва 24/Никита Симонов
Аэропорты Домодедово и Жуковский отменили ограничения на полеты и возвращаются к штатной работе. Об этом сообщил представитель Росавиации Артем Кореняко.
В данный момент воздушные гавани восстанавливают график полетов. Ограничения вводились для обеспечения безопасности полетов.
Временные ограничения на прием и выпуск самолетов были введены в столичном аэропорту Внуково в ночь на 8 декабря. Позже ограничения распространились на аэропорты Домодедово и Жуковский.
Ближе к утру ограничения отменили во Внуково. Аэропорт вновь начал принимать на посадку и отправлять воздушные рейсы.
