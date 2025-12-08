Все столичные аэропорты сняли ограничения на полеты

Фото: Москва 24/Никита Симонов

Аэропорты Домодедово и Жуковский отменили ограничения на полеты и возвращаются к штатной работе. Об этом сообщил представитель Росавиации Артем Кореняко.

В данный момент воздушные гавани восстанавливают график полетов. Ограничения вводились для обеспечения безопасности полетов.

Временные ограничения на прием и выпуск самолетов были введены в столичном аэропорту Внуково в ночь на 8 декабря. Позже ограничения распространились на аэропорты Домодедово и Жуковский.

Ближе к утру ограничения отменили во Внуково. Аэропорт вновь начал принимать на посадку и отправлять воздушные рейсы.