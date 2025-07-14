В РФ приняли меры для компенсации средств за билеты на отмененные рейсы

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Россиянам начнут компенсировать отмененные полеты за счет уменьшения на 0,25% отчислений туроператоров в фонд персональной ответственности. Соответствующее решение утвердило российское правительство, передает пресс-служба кабмина.

Таким образом, размер взносов был снижен с 1 до 0,75%. Под нововведение, в частности, подпадают перелеты в страны, где действуют ограничения из-за угрозы безопасности.

Помимо этого, правительство скорректировало график внесения указанных платежей. Теперь их нужно будет вносить не 15 июля и 15 октября 2025 года, а 15 января 2026-го. Кабмин напомнил, что аналогичная мера принималась в 2021 и 2022 годах. На такой шаг кабмин пошел в связи с угрозой распространения коронавируса и внешнего санкционного давления.

Ранее депутат Госдумы Михаил Матвеев предложил полностью запретить продажу невозвратных билетов на самолеты. По его мнению, мера улучшит доступность авиабилетов, особенно в период отпусков. Он подчеркнул, что люди выбирают этот тариф из-за его низкой цены, но в случае отказа от поездки не получают никакой компенсации.

На инициативу отреагировал парламентарий Рифат Шайхутдинов. Он обратил внимание, что подобный запрет может привести к росту цен на авиаперевозки в России. При этом для перевозчика, уверен депутат, выгодна загрузка воздушного судна более чем на 70% кресел, поэтому возможное нововведение не скажется на пиковых сезонах, когда самолеты летают с полной загрузкой.