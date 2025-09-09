09 сентября, 12:47Транспорт
Авиасообщение в аэропорту Вильнюса приостановили из-за неопознанного объекта в небе
В Вильнюсском международном аэропорту приостановили воздушное движение. Поводом для этого послужило обнаружение неопознанного летающего объекта, сообщил портал Delfi со ссылкой на Национальный центр управления кризисами.
В ведомстве добавили, что в связи с мерами безопасности были приостановлены рейсы.
Ранее в Вильнюсе с задержкой приземлился борт с президентом Литвы Гитанасом Науседой. Это произошло в связи с сообщением службы управления воздушным движением о возможной активности БПЛА.
Посадку самолетов приостановили по обе стороны взлетно-посадочной полосы. Борт с главой Литвы отложил приземление и пробыл в воздухе дополнительные полчаса.