Авиасообщение в аэропорту Вильнюса приостановили из-за неопознанного объекта в небе

Фото: depositphotos/Shebeko

В Вильнюсском международном аэропорту приостановили воздушное движение. Поводом для этого послужило обнаружение неопознанного летающего объекта, сообщил портал Delfi со ссылкой на Национальный центр управления кризисами.

В ведомстве добавили, что в связи с мерами безопасности были приостановлены рейсы.

Ранее в Вильнюсе с задержкой приземлился борт с президентом Литвы Гитанасом Науседой. Это произошло в связи с сообщением службы управления воздушным движением о возможной активности БПЛА.

Посадку самолетов приостановили по обе стороны взлетно-посадочной полосы. Борт с главой Литвы отложил приземление и пробыл в воздухе дополнительные полчаса.

