Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

09 сентября, 12:47

Транспорт

Авиасообщение в аэропорту Вильнюса приостановили из-за неопознанного объекта в небе

Фото: depositphotos/Shebeko

В Вильнюсском международном аэропорту приостановили воздушное движение. Поводом для этого послужило обнаружение неопознанного летающего объекта, сообщил портал Delfi со ссылкой на Национальный центр управления кризисами.

В ведомстве добавили, что в связи с мерами безопасности были приостановлены рейсы.

Ранее в Вильнюсе с задержкой приземлился борт с президентом Литвы Гитанасом Науседой. Это произошло в связи с сообщением службы управления воздушным движением о возможной активности БПЛА.

Посадку самолетов приостановили по обе стороны взлетно-посадочной полосы. Борт с главой Литвы отложил приземление и пробыл в воздухе дополнительные полчаса.

Читайте также


транспортза рубежом

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика