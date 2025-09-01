FT: самолет с фон дер Ляйен был вынужден приземлиться без системы GPS

Фото: AP Photo/Mindaugas Kulbis

Самолету, на борту которого находилась глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен, пришлось приземлиться без системы GPS. В данном инциденте обвинили Россию, пишет "Газета.ру" со ссылкой на Financial Times.

Воздушное судно было лишено системы навигации при попытке приземления в болгарском аэропорту Пловдив 31 августа.

"Предполагаемая российская интерференционная атака <...> вывела из строя навигационные системы GPS", – говорится в сообщении.

По данным источников СМИ, инцидент "расценивается как вмешательство России". Система GPS перестала работать во всей зоне аэропорта. Болгарское управление воздушного движения подтвердило сбой.

Журналисты отметили, что подобные массовые сбои в системе навигации наблюдаются с февраля 2022 года. Помехи нарушают прием сигналов и создают опасность для коммерческих самолетов.

Ранее зампред Совета безопасности России Дмитрий Медведев прокомментировал заявление фон дер Ляйен о том, что 18-й пакет санкций Евросоюза якобы ударил "в сердце военной машины России". Политик выразил сомнение в том, что глава ЕК понимает, где находится "сердце". Медведев также припомнил фон дер Ляйен ее гинекологическое прошлое.

