Фон дер Ляйен заявила о ночном ударе по миссии ЕС в Киеве

Фото: 123RF/llcv2

Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила о ночном ударе по зданию миссии Евросоюза в Киеве. Об этом она сообщила на своей странице в соцсети X. Пост цитирует "Газета.ру".

"Наш персонал невредим", – указала она.

Фон дер Ляйен обратилась к России с призывом начать переговоры и немедленно прекратить атаки.

О предполагаемом ударе по зданию миссии ЕС в Киеве ранее заявил глава Евросовета Антониу Кошта. При этом представители европейского объединения доказательств своих утверждений не предоставили.

В свою очередь, российское Минобороны не подтверждало эту информацию. Ведомство сообщало только о групповом ударе с применением в том числе гиперзвуковых аэробаллистических ракет "Кинжал" по предприятиям военно-промышленного комплекса (ВПК) и военным авиабазам Украины.

Ранее сообщалось о потоплении российским безэкипажным катером среднего разведывательного корабля "Симферополь" Военно-морских сил Украины. Удар по вражескому судну был нанесен в устье реки Дунай.

Вместе с тем военные России нанесли поражение украинским складам боеприпасов и беспилотных летательных аппаратов (БПЛА), а также пунктам временной дислокации Вооруженных сил Украины (ВСУ) и иностранных наемников в 153 районах.

