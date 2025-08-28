Участок Троицкой линии метро закроют до 31 августа

Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

28 августа, 12:59

Политика

Российский катер потопил украинский разведкорабль "Симферополь"

Фото: ТАСС/Роман Пименов

Российский безэкипажный катер потопил средний разведывательный корабль "Симферополь" Военно-морских сил Украины. Об этом сообщает Минобороны России.

Уточняется, что удар по вражескому судну был нанесен в устье реки Дунай.

Также военные России за прошедшие сутки нанесли поражение украинским складам боеприпасов и беспилотных летательных аппаратов (БПЛА), а также пунктам временной дислокации Вооруженных сил Украины (ВСУ) и иностранных наемников в 153 районах.

Кроме того, российские средства противовоздушной обороны (ПВО) уничтожили украинский самолет Су-27, две управляемые авиационные бомбы, два реактивных снаряда системы залпового огня HIMARS американского производства и 192 беспилотных летательных аппарата самолетного типа.

Ранее армия России поразила объекты военно-промышленного комплекса (ВПК) и энергетики Украины. Целью группового удара, нанесенного высокоточным оружием и ударными БПЛА, также стали военная аэродромная инфраструктура, позиции ракетных комплексов ВСУ, склады боеприпасов и имущества.

Российские военные освободили населенный пункт Первое Мая в ДНР

Читайте также


Сюжет: Спецоперация на Украине
политика

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика