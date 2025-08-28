28 августа, 12:11Политика
ВС РФ освободили Нелеповку в ДНР
Фото: ТАСС/Алексей Коновалов
Российская армия взяла под контроль поселок Нелеповка в ДНР, сообщила пресс-служба Минобороны РФ.
Населенный пункт был освобожден благодаря решительным действиям подразделений Южной группировки войск.
Ранее Вооруженные силы России освободили поселок Первое Мая в ДНР. Взять населенный пункт под контроль удалось в результате наступательных действий подразделений группировки войск "Центр".
Потери Вооруженных сил Украины (ВСУ) в зоне ответственности "Центра" составили более 400 военнослужащих, 3 боевые бронемашины, 6 автомобилей и 5 артиллерийских орудий.
