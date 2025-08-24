Форма поиска по сайту

24 августа, 12:16

Политика

ВС РФ освободили Филию в Днепропетровской области

Фото: телеграм-канал "Минобороны России"

Вооруженные силы России освободили населенный пункт Филия в Днепропетровской области. Об этом сообщило Минобороны РФ.

По данным оборонного ведомства, взять под контроль село удалось в результате наступательных действий подразделений группировки войск "Центр".

Ранее российские военные нанесли удар по месту подготовки к запуску 100 беспилотников UJ-22 и "Паляница". Минобороны РФ уточнило, что был уничтожен центр подготовки операторов дронов, склады с топливом, пункты временной дислокации украинских войск, 16 единиц транспорта.

Кроме того, ВС РФ уничтожили места хранения ракет ВСУ "Сапсан" и комплектующих к ним. Удар был нанесен оперативно-тактической авиацией, ударными БПЛА, ракетными войсками и артиллерией.

ВС РФ взяли под контроль часть дорог в Харьковской области, по которым снабжали ВСУ

