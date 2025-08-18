Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

18 августа, 09:59

Политика

Российские войска поразили спецназ ГУР ВСУ в Черниговской области

Видео: телеграм-канал "Минобороны России"

Российские военные беспилотниками "Герань-2" поразили спецназ Главного управления разведки (ГУР) украинских войск в районе Жадова Черниговской области, сообщили в Минобороны РФ.

Оборонное ведомство опубликовало кадры атаки. На них виден момент нанесения удара по автомобилю с живой силой, а также взрыв.

Ранее ВС РФ уничтожили места хранения ракет Вооруженных сил Украины (ВСУ) "Сапсан" и комплектующих к ним. Удар был нанесен оперативно-тактической авиацией, ударными БПЛА, ракетными войсками и артиллерией.

Более того, бойцы поразили вражеские склады боеприпасов и дронов дальнего действия, а также пункты временной дислокации ВСУ и наемников.

Военнослужащие установили контроль над Колодезями и Вороновым в Днепропетровской области

Читайте также


Сюжет: Спецоперация на Украине
политика

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика