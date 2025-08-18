18 августа, 09:59Политика
Российские войска поразили спецназ ГУР ВСУ в Черниговской области
Оборонное ведомство опубликовало кадры атаки. На них виден момент нанесения удара по автомобилю с живой силой, а также взрыв.
Ранее ВС РФ уничтожили места хранения ракет Вооруженных сил Украины (ВСУ) "Сапсан" и комплектующих к ним. Удар был нанесен оперативно-тактической авиацией, ударными БПЛА, ракетными войсками и артиллерией.
Более того, бойцы поразили вражеские склады боеприпасов и дронов дальнего действия, а также пункты временной дислокации ВСУ и наемников.
Военнослужащие установили контроль над Колодезями и Вороновым в Днепропетровской области