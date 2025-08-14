ВС РФ уничтожили позиции РСЗО HIMARS в Сумской области

Фото: телеграм-канал "Минобороны России"

Расчет оперативно-тактического ракетного комплекса "Искандер-М" российских военных поразил реактивную систему залпового огня HIMARS в районе села Жихово Сумской области, сообщает Минобороны России.

В результате удара уничтожены пусковая установка РСЗО, автотранспорт сопровождения и до 10 человек личного состава противника.

Ранее ФСБ и Минобороны в ходе совместной операции поразили на Украине четыре предприятия по производству ракет "Сапсан". По данным силовиков, Киев планировал использовать данное оружие для нанесения ударов вглубь России с разрешения НАТО.

ФСБ также опубликовала карту радиуса возможного поражения ракетами "Сапсан". Как указано на схеме, под удар попадала большая часть Центральной России, в том числе Московский регион, а также практически вся территория Белоруссии.