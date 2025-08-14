ФСБ показала карту радиуса возможного поражения ракетами "Сапсан"

Фото: телеграм-канал "Минобороны России"

Федеральная служба безопасности (ФСБ) опубликовала карту радиуса возможного поражения украинскими дальнобойными ракетами "Сапсан".

Согласно схеме, под удар попадала большая часть Центральной России, включая Московский регион, а также практически вся территория Белоруссии, в том числе Минск.

ФСБ и Минобороны РФ в ходе совместной операции поразили на Украине четыре предприятия по производству комплекса дальнобойных ракет.

Речь идет о Павлоградском химическом заводе, Павлоградском механическом заводе, Шосткинском заводе "Звезда" и Шосткинском государственном научно-исследовательском институте химических продуктов. По информации ведомства, с помощью ракетных комплексов "Сапсан" Киев планировал наносить удары вглубь России с разрешения НАТО.

В производстве снарядов Украине помогали иностранные специалисты, включая Германию. Оперативный сотрудник ФСБ отметил, что действия российских силовых ведомств позволили на долгое время блокировать реализацию украинской стороной программы "Сапсан".

