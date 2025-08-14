14 августа, 08:51Политика
Германия финансировала производство на Украине баллистических ракет "Сапсан"
Фото: ТАСС/EPA/RONALD WITTEK
Германия спонсировала разработку и создание Украиной оперативно-тактических ракетных комплексов среднего радиуса действия "Сапсан", которые должны были применяться для ударов по территории России. Об этом сообщил оперативный сотрудник ФСБ, передает ТАСС.
ФСБ выяснила, что помогали Украине в производстве снарядов и иностранные специалисты. Разработка ракетных комплексов осуществлялась на оборонных предприятиях Днепропетровской и Сумской областей.
"Скоординированные действия российских силовых ведомств позволили <…> в том числе на длительный срок блокировать реализацию украинской стороной программы "Сапсан", – уточнил оперативный сотрудник службы.
О поражении четырех предприятий по производству "Сапсанов" стало известно 14 августа. Речь идет о Павлоградском химическом заводе, Павлоградском механическом заводе, Шосткинском заводе "Звезда" и Шосткинском государственном научно-исследовательском институте химических продуктов.
Данную операцию ФСБ реализовала совместно с Минобороны РФ. В ведомстве оценили ущерб украинскому военно-промышленному комплексу как колоссальный и не сопоставимый с ущербом России от проведенной ГУР МО Украины операции "Паутина".
