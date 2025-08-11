Форма поиска по сайту

11 августа, 09:02

Политика

ВС РФ поразили ЗРК С-300В ВСУ у Ворожбы Сумской области

Фото: телеграм-канал "Минобороны России"

Армия России, воспользовавшись беспилотником "Герань-2", нанесла удар по стартовой позиции зенитно-ракетного комплекса С-300В Вооруженных сил Украины (ВСУ) в районе города Ворожба в Сумской области. Об этом сообщает RT со ссылкой на пресс-службу Минобороны РФ.

По данным оборонного ведомства, объект был поражен.

Ранее российские войска атаковали инфраструктуру военных аэродромов ВСУ. Для этого Вооруженные силы России использовали аэробаллистические гиперзвуковые ракеты "Кинжал" и ударные БПЛА большой дальности.

Кроме того, ВС РФ нанесли поражение объектам газотранспортной системы, которые обеспечивают военно-промышленный комплекс (ВПК) Украины. Также российская армия поразила склады беспилотников и пункты временного расположения ВСУ и иностранных наемников в 142 районах.

Артиллеристы "Южной" группировки уничтожили пункт управления БПЛА ВСУ в ДНР

Сюжет: Спецоперация на Украине
