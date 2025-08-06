ВС России нанесли поражение объектам газотранспортной системы ВПК Украины

Фото: телеграм-канал "Минобороны России"

Российские военнослужащие нанесли поражение объектам газотранспортной системы, которые обеспечивают военно-промышленный комплекс (ВПК) Украины, сообщает пресс-служба Минобороны.

Также Вооруженные силы РФ поразили склады беспилотников большой дальности и пункты временного расположения формирований украинской армии и иностранных наемников в 142 районах.

Оборонное ведомство уточнило, что поражение объектам было нанесено оперативно-тактической авиацией, ударными БПЛА, ракетными войсками и артиллерией российских войск.

Ранее ВС РФ нанесли удар по инфраструктуре военных аэродромов Вооруженных сил Украины (ВСУ). Были применены аэробаллистические гиперзвуковые ракеты "Кинжал" и ударные БПЛА большой дальности.

Кроме того, российские военные улучшили свои позиции на великоновоселковском направлении и продвигаются в Днепропетровской области. ВСУ находятся в практически критическом положении возле населенных пунктов, где продолжаются бои.

