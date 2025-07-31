ВСУ потеряли около 7,5 тыс военнослужащих в боях за Часов Яр в ДНР

Фото: телеграм-канал "Минобороны России"

Вооруженные силы Украины (ВСУ) в боях за Часов Яр в Донецкой Народной Республике (ДНР) потеряли около 7,5 тысячи военнослужащих. Об этом сообщает Минобороны РФ.

Кроме того, украинские военные потеряли 11 танков, 55 бронированных машин и 160 орудий полевой артиллерии и минометов.

Об освобождении населенного пункта стало известно 31 июля. В оборонном ведомстве уточнили, что это удалось сделать в результате активного наступления подразделений "Южной" группировкой войск на краматорско-дружковском направлении.

Министр обороны РФ Андрей Белоусов поздравил командование и личный состав 98-й гвардейской дивизии Воздушно-десантных войск (ВДВ), отметив мужество и отвагу бойцов при освобождении населенного пункта. Он также добавил, что бойцы дивизии с честью решают задачи на самых важных направлениях спецоперации. Белоусов поблагодарил солдат за успешное выполнение боевых задач.