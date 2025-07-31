Фото: ТАСС/АР/пресс-служба Минобороны РФ

Российская армия взяла под контроль Часов Яр в Донецкой Народной Республике (ДНР). Об этом сообщает пресс-служба Минобороны.

Населенный пункт был освобожден в результате активного наступления подразделений "Южной" группировкой войск на краматорско-дружковском направлении.

Ранее российские военные освободили Темировку в Запорожской области и населенный пункт Новоукраинка в ДНР. По данным Минобороны, первое село было освобождено благодаря активным действиям подразделений группировки войск "Восток", а второе – в результате наступления подразделений группировки войск "Центр".

До этого Вооруженные силы России взяли под контроль Бойковку и Бельгийку в ДНР. Населенные пункты были освобождены благодаря активным действиям подразделений "Центра".

