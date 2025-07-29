Фото: ТАСС/АР/пресс-служба Минобороны РФ

Вооруженные силы России освободили села Темировка в Запорожской области и Новоукраинка в Донецкой Народной Республике (ДНР). Об этом сообщает пресс-служба Минобороны.

В ведомстве уточнили, что Темировка была освобождена благодаря активным действиям подразделений группировки войск "Восток". Новоукраинку удалось взять под контроль подразделениям группировки войск "Центр".

Ранее ВС РФ освободили населенные пункты Николаевка и Карла Маркса (украинское название – Мирное. – Прим. ред.) в ДНР. Первое село удалось взять под контроль подразделениям группировки войск "Центр", а второе – подразделениям группировки войск "Восток".

До этого армия России освободила Бессаловку в Сумской области, Соболевку в Харьковской области, Дачное в Днепропетровской области, Поддубное и Толстой в ДНР.

