29 июля, 12:44Политика
ВС РФ освободили два населенных пункта в Запорожской области и ДНР
Фото: ТАСС/АР/пресс-служба Минобороны РФ
Вооруженные силы России освободили села Темировка в Запорожской области и Новоукраинка в Донецкой Народной Республике (ДНР). Об этом сообщает пресс-служба Минобороны.
В ведомстве уточнили, что Темировка была освобождена благодаря активным действиям подразделений группировки войск "Восток". Новоукраинку удалось взять под контроль подразделениям группировки войск "Центр".
Ранее ВС РФ освободили населенные пункты Николаевка и Карла Маркса (украинское название – Мирное. – Прим. ред.) в ДНР. Первое село удалось взять под контроль подразделениям группировки войск "Центр", а второе – подразделениям группировки войск "Восток".
До этого армия России освободила Бессаловку в Сумской области, Соболевку в Харьковской области, Дачное в Днепропетровской области, Поддубное и Толстой в ДНР.
ВС РФ освободили Зеленый Гай в ДНР и Малиевку в Днепропетровской области