Фото: телеграм-канал "Минобороны России"

Вооруженные силы России освободили населенный пункт Толстой в Донецкой Народной Республике (ДНР). Об этом сообщило Минобороны.

По данным ведомства, село удалось взять под контроль благодаря активным и решительным действиям подразделений группировки войск "Восток".

Ранее российские силы освободили села Бессаловка и Дачное в Сумской и Днепропетровской областях. Также бойцам подразделений группировок войск "Запад" и "Восток" удалось взять под контроль населенные пункты Соболевка в Харьковской области и Поддубное в ДНР.

Кроме того, российские военнослужащие нанесли поражение территориальным центрам комплектования украинской армии. Им удалось также поразить предприятие сборки и места, где хранились беспилотники противника, склады боеприпасов и горючего, а также пункты временного расположения украинских военных и иностранных наемников в 138 районах.

