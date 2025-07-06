Фото: министерство обороны РФ

Российская армия освободила Соболевку в Харьковской области и Поддубное в ДНР. Об этом сообщает пресс-служба Минобороны РФ.

Населенный пункт Соболевка был освобожден благодаря решительным действиям подразделения группировки войск "Запад", а село Поддубное – в результате активных действий группировки войск "Восток".

Российским военным также удалось нанести поражение живой силе и технике трех механизированных бригад Вооруженных сил Украины (ВСУ), а также двух бригад теробороны в районах населенных пунктов Полтавка, Ольговское, Малиновка Запорожской области, Воскресенка, Новополь и Карла Маркса ДНР.

В общей сложности украинские военнослужащие потеряли за сутки до 190 солдат, три боевые бронемашины, пять автомобилей и два орудия полевой артиллерии.

Ранее российские войска освободили населенный пункт Предтечино в ДНР. По данным Минобороны РФ, подразделения "Южной" группировки войск продолжили продвижение в глубину обороны противника, благодаря чему взяли село под контроль.

