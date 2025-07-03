Фото: министерство обороны РФ

Вооруженные силы России освободили населенные пункты Меловое в Харьковской области и Разино в Донецкой Народной Республике (ДНР). Об этом сообщила пресс-служба Минобороны РФ.

По данным ведомства, Меловое было освобождено благодаря решительным действиям группировки войск "Север". Разино освободило подразделение группировки войск "Центр", уточнили в ведомстве.

Ранее российские войска освободили в Харьковской области Новую Кругляковку. По данным Минобороны РФ, населенный пункт был отбит в результате успешной операции, проведенной бойцами из подразделений группировки войск "Запад".

До этого армия России освободила село Новоукраинку в ДНР. В Минобороны РФ уточнили, что российские военные взяли населенный пункт под контроль в результате активных и решительных действий.

