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29 июня, 12:08

Политика

Российские военные освободили Новоукраинку в ДНР

Фото: телеграм-канал "Минобороны России"

Армия России освободила село Новоукраинку в Донецкой Народной Республике (ДНР). Об этом сообщает министерство обороны РФ.

Российские военные взяли населенный пункт под контроль в результате активных и решительных действий, уточнили в оборонном ведомстве.

За сутки украинские формирования потеряли около 1 235 военнослужащих. По данным Минобороны, в зоне ответственности группировки войск "Север" Вооруженные силы Украины (ВСУ) лишились более 190 человек, "Запад" – до 220, "Юг" – до 160, "Центр" – более 400, на направлении Восток – до 185 и "Днепр" – до 80.

Ранее военнослужащие ВС РФ уничтожили нефтебазу, с которой подразделения ВСУ получали горючее в Донбассе. Оперативно-тактическая авиация, ударные беспилотники, ракетные войска и артиллерия ликвидировали пусковую установку ЗРК С-300ПТ и машину управления противника.

ВС РФ нанесли ракетно-артиллерийские удары по позициям ВСУ

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