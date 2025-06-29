Фото: телеграм-канал "Минобороны России"

Армия России освободила село Новоукраинку в Донецкой Народной Республике (ДНР). Об этом сообщает министерство обороны РФ.

Российские военные взяли населенный пункт под контроль в результате активных и решительных действий, уточнили в оборонном ведомстве.

За сутки украинские формирования потеряли около 1 235 военнослужащих. По данным Минобороны, в зоне ответственности группировки войск "Север" Вооруженные силы Украины (ВСУ) лишились более 190 человек, "Запад" – до 220, "Юг" – до 160, "Центр" – более 400, на направлении Восток – до 185 и "Днепр" – до 80.

Ранее военнослужащие ВС РФ уничтожили нефтебазу, с которой подразделения ВСУ получали горючее в Донбассе. Оперативно-тактическая авиация, ударные беспилотники, ракетные войска и артиллерия ликвидировали пусковую установку ЗРК С-300ПТ и машину управления противника.